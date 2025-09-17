A Viaggio in Liguria la vendemmia tra cielo e mare

Una vendemmia dolce quella ligure del 2025: con una raccolta buona in qualità, con una quantità media di uve raccolte. E tante location diverse che sono un viaggio nel viaggio, e vitigni spettacolari appesi tra cielo e mare. E' proprio tra i filari delle vigne più impervie che Viaggio in Liguria vi porta in questa puntata: tappe a San Lorenzo al Mare per visitare una vigna "di famiglia", e dall'altra costa per ammirare le grandi produzioni di vermentino della zona di Luni. E ancora, i vitigni eroici delle Cinque Terre e quelli su crinali scoscesi delle alture di Moneglia. La puntata di Viaggio in Liguria va in onda in prima serata mercoledì 17 settembre alle ore 21, ed è disponibile sempre on demand dal sito e dal canale YouTube.

A Moneglia per salvaguardare i terreni abbandonati

Il suo sogno è quello di creare un vino rosso che, a suo dire, manca in Liguria. Andiamo nel Tigullio, anzi in particolare nel Golfo di Moneglia, dove a circa 2 km dal borgo, nella frazione di Lemeglio, in terreni impervi arrampicati su muretti a secco che hanno oltre un secolo, incontriamo Edoardo: nei suoi occhi e nelle sue parole si legge la passione per le vigne che cura con amore. E l'impegno per il mantenimento del territorio e la lotta contro le frane dovute all’abbandono dei terreni. Lotta che passa attraverso la ricostruzione dei muretti a secco. Con Elisabetta Biancalani.

A Riomaggiore la vendemmia "eroica"

Viaggio passa dalle Cinque Terre, a Riomaggiore, dove insieme ad Heydi Bonanini vi portiamo a bordo dei trenini fino al mare, per raccontare la vendemmia a filo d'acqua e non solo. Una vendemmia di ottima qualità e di media quantità in un territorio in cui si fa ancora partendo dal livello del mare, come ai vecchi tempi. Con Elisabetta Biancalani.

Nella terra del vermentino

A levante non si può parlare di vino senza citare il vermentino colli di Luni, un bianco secco e fresco adatto alle tavole estive ma sempre più apprezzato e rivalutato. Siamo stati in una delle cantine più note della zona: 50 ettari di vigneti, più diversi conferitori, e una produzione di circa 500mila bottiglie l’anno. Il volume del lavoro di questa cantina è cresciuto di generazione in generazione. Con Emanuela Cavallo.

Le vigne "di famiglia"

Sulle alture di San Lorenzo al mare, nota meta turistica dell’imperiese, sono tante le colline coltivate... Per lavoro, per gioco e per tradizione di famiglia. Tra queste spicca il vigneto della famiglia Trucchi. Non viticoltori ma agricoltori: per passione e ricerca di benessere. Con Alessandra Boero.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook