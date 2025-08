A Viaggio in Liguria il menu tipico: dai ravioli al tuccu alle focaccine - La puntata

Muscoli, oro nero della Spezia

Un tour della Liguria attraverso alcuni dei suoi piatti tipici. Che in estate si trovano nelle sagre di paese, lungo la costa e nell'entroterra, nei locali tipici e nelle cucine di casa. Alla Spezia con gli spaghetti ai muscoli, alla sagra tra stoccafisso, pesto e focaccine e poi insieme a scoprire la ricetta dei ravioli fatti in casa conditi con l'immancabile "tuccu". Ecco il menu del nostro "Viaggio".

il prodotto tipico d’eccellenza alla Spezia viene dal mare: l’oro nero del golfo è la materia prima e preziosa per tanti piatti della tradizione, i muscoli. Senza dimenticare che alla stessa presenza dei mitilicoltori e dei vivai di muscoli si lega la nascita cento anni fa del palio del Golfo. Viaggio in Liguria è andato in un luogo che è un punto di riferimento per tutti gli spezzini alla ricerca di un piatto doc: gli spaghetti ai muscoli. Per poi scoprire anche le qualità dei muscoli e le altre ricette con l'aiuto dei miticoltori. Con Emanuela Cavallo.

Il menu tipico della sagra

Ci siamo poi trasferiti sulle alture di Voltri, esattamente ad Acquasanta, per seguire da vicino la tradizionale festa patronale di Nostra Signora dell'Acquasanta. Qui abbiamo potuto assaggiare molti dei prodotti tipici della nostra regione: il pesto preparato dalle sapienti mani del campione del Mondo di pesto al mortaio 2024 Mattia Bassi, lo Stoccafisso in umido, le focaccette salate e dolci, i gustosi canestrelli della tradizione Ligure, i pani delle zone vicine fatti come si facevano una volta. Con Franco Nativo.

La ricetta dei ravioli dalla Valfontanabuona

Nell’entroterra del Tigullio siamo andati a conoscere la ricetta di uno dei piatti più famosi della zona che si possono gustare anche nelle sagre estive. Stiamo parlando dei ravioli alla ligure: siamo nel borgo di Romaggi in Valfontanabuona nel Comune di San Colombano Certenoli. Prima scopriamo come si fa la pasta, poi prepariamo il ripieno di ravioli in questo caso un misto di borragine, bietole e molti altri ingredienti tra cui anche un po’ di carne. Terzo passaggio, la fase delicata di stesura della pasta e realizzazione della forma vera e propria. Infine "u tuccu", il sugo di carne tipico della Liguria. Qui ci sono due interpretazioni possibili, spesso all’origine di liti tra valli e paesi della nostra regione. Si realizza con il pezzo intero di carne, oppure con la carne tritata? Andiamo là a scoprire. Certo è che ci vuole pazienza perché in entrambi i casi deve cuocere almeno quattro o cinque ore e a fine cottura non possono mancare i pinoli e, a seconda dei gusti, i funghi secchi. Con Elisabetta Biancalani.

Nella cucina di Dolcedo

Sagra, dehor, ristorante.. Non importa il dove ma il come e il cosa. A parlare di cibo, buon cibo, nell’entroterra imperiese si rischia di rimanere senza fiato. Dolcedo, paese conosciuto per le sue bellezze paesaggistiche e per le piccole comunità di persone provenienti dal nord Europa, vanta una scelta enogastronomica di tutto rispetto. Cucina semplice, tipica e rispettosa. Un esempio? La cucina di Rossana. Con Alessandra Boero.

