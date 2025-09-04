Gianni Ippoliti a Venezia per il Codacons con ’Ridateci i soldi’, la voce irriverente del pubblico

× Il tuo browser è obsoleto.

E’ lo spazio di espressione critica più democratico della Mostra di Venezia. Anche quest’anno torna “Ridateci i soldi”, tradizionale iniziativa organizzata dal Codacons al Lido fin dal 1997: un vero e proprio muro allestito dall’associazione e gestito da Gianni Ippoliti, noto volto televisivo, dove gli spettatori possono lasciare i propri commenti su film in concorso, attori, registi, e sull’evento in generale, esprimendo critiche e dissenso.

Un successo sempre crescente

L’iniziativa che nel corso del tempo ha registrato un consenso sempre crescente presso il pubblico vede commenti spesso taglienti e irriverenti. Quello alla fine giudicato il migliore, il più divertente e brillante, più efficace e irriverente, verrà premiato alla presenza del direttore Alberto Barbera dal presidente del Codacons Carlo Rienzi con una scultura in legno realizzata dal maestro Ferdinando Codognotto: un esercizio di democrazia trasversale dove trova posto l’ironia, l’intelligenza e il sarcasmo, a dimostrazione che la critica cinematografica non è riservata ai giornalisti di settore ma è un diritto che spetta a tutti gli spettatori.

