Igor Chierici torna al Porto Antico con 'Sea Stories': il mare raccontato tra arte e avventura

Una piattaforma sospesa sull'acqua del Porto Antico: quale palcoscenico più naturale e romantico dell'Isola delle Chiatte per raccontare grandi storie che vedono protagonista il mare? Non a caso, da un decennio, è lo scenario del 'Sea Stories Festival', protagonisti Igor Cherici e Luca Cicolella, che tradizionalmente chiude il programma di 'Estatespettacolo', quest'anno dodici rappresentazioni dal 22 al 29 agosto.

La Tempesta: nel regno di Ariele

Si parte con La Tempesta: nel regno di Ariele, nuova produzione dove l'Isola delle Chiatte si trasforma in quella di Prospero e di tutti gli spiriti che vi albergano: da Calibano, il mostro indigeno figlio della strega Sicorace, all'etereo Ariele passando per Miranda e i naufraghi Antonio, duca di Milano e fratello di Prospero, e il re di Napoli Alonso. Questo adattamento shakespeariano per Chierici vuole essere lo specchio della società attuale volenterosa di imporre in maniera egoista il proprio punto di vista in nome di ciò che crede essere “giusto”, la visione occidentale di un mondo conquistatore (in scena dal 22 al 26 agosto alle 21.30).

Passaggio a Nord Ovest

Il duo Chierici-Cicolella raddoppia dal 24 al 26 alle 19.30 con Passaggio a Nord Ovest, reading che li vede protagonisti insieme a Ilenia Maccarrone dove raccontano quel leggendario varco tra i ghiacci dell’Artico che per secoli è stato una promessa, un’ossessione, una trappola vissuta nei desideri e nei fallimenti degli uomini che hanno provato ad attraversarlo. Un racconto che attraversa il tempo dalle spedizioni di Frobisher, Caboto e Franklin fino alla contemporaneità con le leggende Inuit e le domande tuttora aperte sul clima, sul futuro e il senso stesso dell’esplorazione.

Moby Dick la leggenda

Poi, il 28 e 29 si va in scena con Moby Dick la leggenda che rievoca l'epica lotta del capitano Achab contro la balena bianca. Uno spettacolo che coinvolgerà il pubblico anche con la musica rappresentata dal gruppo di tamburi giapponesi Kyo Shin Do e con affascinanti giochi di luce: la balena sarà il bianco di un faro gettato oltre la platea, la tempesta avrà i suoi lampi nell’intermittenza eccitata di tubi al neon.

Notturno per la mer

Concludono il programma del 'Sea Stories Festival' due rappresentazioni in un’unica serata, martedì 27 agosto alle 19.30 e alle 21.30, di Notturno par la mer dove Marco Vecchio, il piccolo pianista che aveva preso parte allo spettacolo La leggenda del pianista sull’oceano nel 2016 quando aveva solo nove anni, ripercorrerà le sonorità di grandi autori classici, da Chopin a Gershwin, passando per Rachmaninov e arrivando a Morricone.

