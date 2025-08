EstateSpettacolo al Porto Antico, è già boom: sfiorate finora le 70mila presenze

× Il tuo browser è obsoleto.

Anche se un bilancio definitivo si potrà fare solo al termine della rassegna, già adesso però – conclusi gli appuntamenti nelle due location principali dell'Axpo Arena del Mare e di Piazza delle Feste - si può affermare che quella di quest'anno al Porto Antico è la migliore edizione di sempre di EstateSpettacolo: ad oggi il numero degli spettatori ha infatti sfiorato le 70.000 presenze nei 67 spettacoli già andati in scena sui 78 del programma complessivo con 8 sold out.

Grande successo anche sui social media

Un trend di crescita costante che è stato confermato da una grande partecipazione anche sui social media dove gli oltre 700 contenuti condivisi sui canali Facebook e Instagram hanno registrato più di 2,5 milioni di visualizzazioni e oltre 38.000 interazioni con un aumento significativo rispetto all’edizione precedente: “Il team di Porto Antico – sottolinea il presidente Mauro Ferrando - è al lavoro per una nuova stagione ancora più ambiziosa, con la volontà e la capacità di gestire spazi ulteriori, di impegnarsi in nuove sfide, di soddisfare la domanda di un pubblico esigente ed attento alla qualità dell’intrattenimento. EstateSpettacolo cresce. E Genova con lei”.

Già aperte le prevendite per due big dell'anno prossimo

Il successo di quest’anno è già un trampolino verso il futuro: in un mondo musicale che va sempre più veloce e pianifica con crescente anticipo i propri appuntamenti, sono già state annunciate le prime due date per l’estate 2026 che vedranno il ritorno di Caparezza e la nuova rivelazione della scena urban contemporanea Sayf, due eventi per i quali sono già iniziate le prevendite, a un anno di distanza: “Ascolto e interazione sono le parole chiave di EstateSpettacolo – spiega Luisella Tealdi, responsabile Eventi di Porto Antico di Genova Spa –, lavoriamo un anno intero all’organizzazione della rassegna e partiamo sempre dall’ascolto dei consigli e dei suggerimenti, quelli del pubblico e quelli degli addetti ai lavori, perché sono tutti punti di vista per noi fondamentali e imprescindibili. Una volta raccolte le idee iniziamo ad elaborarle e svilupparle, e per farlo è essenziale creare delle sinergie concrete con tutte le parti coinvolte, a cominciare dagli organizzatori e dai promoter dei vari spettacoli”. La stagione proseguirà dal 22 al 29 agosto all’Isola delle Chiatte dove andranno in scena gli spettacoli teatrali del Festival Sea Stories, il ciclo di rappresentazioni sospese sul mare che chiuderà questa edizione.

