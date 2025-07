Festival di Nervi: dalle stelle del Balletto di Stoccarda ai giovani talenti di Monaco di Baviera

× Il tuo browser è obsoleto.

In un'alternanza tra compagnie storiche e giovani talenti che è la cifra stilistica di questo Festival di Nervi targato Jacopo Bellussi, dopo il Balletto di Stoccarda che ha incantato il pubblico, domani ai Parchi arriva la vitalità e l’energia di una nuova generazione di danzatori: il Bayerisches Junior Ballett München, compagnia giovanile fondata nel 2010 da Ivan Liška come prima formazione junior della Germania che è diventata ambasciatrice culturale del Land bavarese. Sedici giovani danzatori provenienti da tutto il mondo, di età compresa tra i 17 e i 20 anni, impegnati in sei creazioni firmate da grandi coreografi del nostro tempo: “Lavorare con coreografi viventi – sottolinea il direttore artistico Ivan Liška che nel 1975 ha danzato a Nervi due volte, nel 1975 e nel 1966 – è stato un privilegio speciale nella mia carriera. Grazie a questa esperienza, promuovo con convinzione opportunità simili per la prossima generazione di ballerini. Durante i due anni di impegno nella compagnia junior, desideriamo trasmettere ai giovani ballerini idealismo, disciplina e creatività. Sul palcoscenico mostriamo la verità, e spetta a chi ha il coraggio di cercarla con il cuore riscoprire, in tempo reale, il significato dei nostri movimenti”.

Un momento del balletto 'Devil's kitchen'

Il programma

Il programma prevede Bach-Suite 3 di John Neumeier, opera neoclassica del grande coreografo che si configura come una sequenza di soli, pas de deux e momenti d’insieme; Night on Bald Mountain creata da Eric Gauthier l'anno scorso proprio per la compagnia bavarese sul celebre poema sinfonico di UMusorgskij Una notte sul Monte Calvo; Songs of a Wayfarer di Jiří Kylián, uno dei suoi brani più noti sul ciclo di Lieder di Gustav Mahler; 3/4 Preludes di Richard Siegal, il lavoro più giocoso e brillante sui Three Preludes di George Gershwin e infine Devil’s Kitchen, nuovissima creazione di Marco Goecke andata in scena a Monaco lo scorso 11 giugno, costruita per la compagnia su musiche dei Pink Floyd: un lavoro nato a stretto contatto coi giovani danzatori, tra le loro esperienze quotidiane e le riflessioni più intime, simbolicamente ambientato in una “cucina del diavolo”, luogo di emotività e scoperta artistica.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook