Gianmarco Tognazzi al Porto Antico con “Paul McCartney e i Beatles”, viaggio tra mito musica e misteri

Genova si veste di musica e mistero: domani alle 21.30 nella Piazza delle Feste al Porto Antico va in scena lo spettacolo Paul McCartney e i Beatles - Due leggende, un evento – nell'ambito della storica rassegna estiva del Teatro Garage “Ridere d’agosto ma anche prima” giunta quest’anno alla sua 35ª edizione - che trascinerà il pubblico nel cuore della storia della band più iconica del XX secolo.

Un viaggio tra mito e musica

I Beatles non hanno bisogno di presentazioni: secondo il Guinness dei primati, sono il gruppo musicale più famoso e influente di sempre, con oltre un miliardo di dischi venduti in tutto il mondo. E tra le colonne portanti di questo mito c’è Paul McCartney, autore di alcune delle canzoni più amate di sempre: da Yesterday a Hey Jude e da Let It Be a Eleanor Rigby, la sua firma ha segnato un’epoca. Ma la leggenda dei Beatles non è fatta solo di note: nel 1969, una delle teorie del complotto più celebri della storia del rock scosse il mondo. Venne fuori infatti che Paul McCartney fosse morto in un incidente stradale nel 1966 e poi sostituito da un sosia, alimentando misteri e suggestioni che ancora oggi affascinano i fan.

Musica dal vivo e narrazione teatrale

Sul palco si parlerà di tutto questo con il Trio Saverio Mercadante che reinterpreterà i grandi successi dei Beatles mentre la voce di Gianmarco Tognazzi darà volto e anima a McCartney, guidando il pubblico in un viaggio tra le canzoni, le curiosità e i misteri che hanno reso immortale la band di Liverpool. Insomma, una serata imperdibile per tutti gli amanti della musica e della cultura pop che unirà storia e spettacolo e nello stesso tempo l’occasione per rivivere il mito dei Beatles e lasciarsi trasportare dalla magia delle loro canzoni, tra realtà e leggenda.

