Cappuccino, brioche e film: la domenica si fa 'Colazione al cinema'

Una brioche o magari un pezzo di focaccia da pucciare nel cappuccino e poi un film. Si intitola 'Colazione al cinema' l'iniziativa che 'Circuito cinema Genova' torna a proporre per spingere gli spettatori a sperimentare un modo nuovo di fruizione culturale con proposte eterogenee. Il tutto al cinema Sivori dove ogni domenica mattina saranno proiettati due film, uno per tutta la famiglia alle 10.30 e uno pensato per un pubblico più adulto alle 11. Contestualmente, inclusa nel prezzo del biglietto (intero 9 euro e bambini fino a 12 anni 7 euro) sarà possibile fare colazione nella mezz’ora precedente l’inizio della proiezione.

Si inizia domenica 18

Si parte domenica con Un topolino sotto l’albero (10.30) e La mia famiglia a Taipei (11). Il primo racconta di una famiglia che torna in una vecchia casa di proprietà da tempo abbandonata per trascorrervi le vacanze di Natale senza sapere che è ormai abitata da un famiglia di topi che fanno di tutto per farla sembrare infestata trasformandola in un terreno fatto di trappole, controtrappole e dispetti. Il secondo invece segue una madre single e le sue due figlie che tornano a Taipei dopo anni in campagna affrontando difficoltà economiche, tensioni generazionali e superstizioni culturali.

Il programma

Ecco gli altri appuntamenti: 25 gennaio Zootropolis 2 e Norimberga; 1 febbraio Heidi – Una nuova avventura e Father Mother Sister Brother; 8 febbraio La piccola Amélie e No Other Choice – Non c’è altra scelta; 15 febbraio Ellie e la città di smeraldo e Marty Supreme; 22 febbraio Spongebob: un’avventura da pirati e Sentimental Value.