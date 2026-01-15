La Ignazio Messina & C. di Genova acquista il 100% di Thermocar

Il Gruppo Ignazio Messina & C. S.p.A. ha acquisito il controllo totale della società genovese Thermocar s.r.l., fra le aziende più note e apprezzate nel settore della logistica di container frigo a temperatura controllata. L’atto di cessione delle quote del 100% di Thermocar, fra i soggetti venditori Adriana e Federico Puccetti e il gruppo armatoriale e logistico genovese, si è perfezionato nei giorni scorsi presso lo studio Bonelli Erede di Genova.

Thermocar che vanta una lunga specializzazione nel trasporto di merci a temperatura controllata tra Europa, Africa, Medio Oriente, Pakistan e India da decenni collabora proprio con la Messina, controllando direttamente l’intera catena logistica del freddo, ha lanciato un servizio diretto Emirates Cool Express dal Sud Europa agli Emirati.

Thermocar dispone di una flotta di container frigoriferi (20' reefer, 20' reefer high cube, 40’ reefer high cube Atmosfera Controllata, 45' reefer high cube palletwide), di automezzi per il trasporto dei container, di un terminal e una cella frigorifera all'interno del porto di Genova. Della flotta fanno parte anche i container Multitemp, che attraverso un sistema di paratie e un controllo in remoto delle temperature, consentono di trasportare nello stesso container merci che richiedono temperature costanti di diversa gradazione.

Dal Terminal di Genova sono controllate ed eseguite tutte le operazioni che riguardano i servizi a temperatura controllata: dalla prova, riparazione e lavaggio dei container, allo stoccaggio alimentato da 45 prese frigo all’interno del Messina Terminal in area doganale con il magazzino di temporanea custodia.

Gli automezzi di proprietà sono tutti equipaggiati con generatore e sono ribassati per poter muovere in tutta Europa container high cube rispettando i 4 metri di altezza complessiva.

I fratelli Puccetti continueranno a essere coinvolti nella gestione della Thermocar e, in particolare, Federico Puccetti è stato nominato Amministratore Delegato.

Per il Gruppo genovese, questa operazione assume un preciso valore strategico, non solo perché il mercato di riferimento di Thermocar ricalca in gran parte le rotte della compagnia di navigazione di cui è cliente storico, ma anche perché nel piano di investimento in nuove navi full container che la compagnia genovese sta attuando aumentando la propria capacità sui mercati di riferimento con l’obbiettivo di completare il ciclo totale della merce, particolare attenzione è stata dedicata proprio alla capacità di trasporto reefer per le destinazioni del Mediterraneo, del Medio Oriente, dell’Africa e dell’India.

“Questa operazione – sottolinea Andrea Gais, presidente di Ignazio Messina & C. S.p.A. – riflette una precisa strategia del nostro gruppo che per garantire la massima affidabilità ai clienti, ritiene di dover sovraintendere il più possibile all’intero ciclo della merce, dall’origine alla destinazione finale, fornendo specializzazione, esperienza e presenza qualificata sui mercati”.

Ignazio Messina & C. S.p.A. è stata assistita da BonelliErede con un team guidato dal partner Vittorio Lupoli. LCA ha prestato assistenza ai soci venditori di Thermocar con un team guidato dal partner Riccardo Massimilla.