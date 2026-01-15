Crans Montana, anche i genitori di Galeppini da Papa Leone XIV

"Sono molto commosso e sconvolto nell'incontrarvi, care famiglie, in questo momento di grande dolore e sofferenza. Una delle persone a voi più care, più amate, ha perso la vita in una catastrofe di estrema violenza, oppure si trova ricoverata in ospedale per un lungo periodo, con il corpo sfigurato dalle conseguenze di un terribile incendio che ha colpito l'immaginario di tutto il mondo". Lo ha detto Papa Leone XIV ricevendo i familiari delle vittime di Crans Montana. Citando le sofferenze subite da Gesù ha aggiunto: "Siate certi della sua vicinanza e della sua tenerezza e "siate certi della sua preghiera e della mia preghiera personale". Tra loro anche i genitori del 16enne genovese Emanuele Galeppini morto nella tragedia di Crans Montana.

"L'Italia chiede che la Commissione europea si costituisca parte civile nel procedimento in Svizzera. Esistono fior fior di precedenti, se l'Europa ha senso anche in termini cooperazione giudiziaria, qui ci sono interessi economici e qualcosa di più importante e significativo che non può non trovare rappresentatività da parte della Commissione europea". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, in conferenza stampa, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con i famigliari delle vittime italiane della tragedia di Crans-Montana. Mantovano ha aggiunto che il governo intende "proporre alle nazioni europee che, come l'Italia hanno visto propri cittadini vittime o feriti, una sorta di coordinamento per affiancare le autorità nel rispetto del diritto elvetico e in coerenza con le esigenze e i diritti dei danneggiati". "L'Avvocatura dello Stato - ha anche ribadito il sottosegretario - si sta attivando nella prospettiva" che l'Italia si costituisca "parte civile" nel procedimento.