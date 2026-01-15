Scontro auto-moto in via Ricci: un ferito all'ospedale

Incidente intorno alle 14,30 in via Federico Ricci, direzione centro, poco dopo l'incrocio con piazza Leonardo da Vinci ad Albaro. Per cause da chiarire, un'auto che stava uscendo dal posteggio e uno scooter si sono scontrati. Ad avere la peggio l'uomo a bordo del mezzo a due ruote, si tratta di un 74enne sbalzato di qualche metro nell'urto, che ha riportato una ferita lacero-contusa a un sopracciglio con copiosa emorragia e traumi a una gamba. Illeso invece il 35enne alla guida dell'auto.

Sul posto l'intervento dell'ambulanza della Croce Bianca Genovese insieme all'automedica Golf 1. Il ferito, una volta ricevute le prime cure, è stato portato in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Martino. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia locale per gli accertamenti e la viabilità; strada chiusa poi riaperta su una sola corsia.