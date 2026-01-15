Omicidio Nada Cella, Anna Lucia Cecere colpevole: condannata a 24 anni, 2 anni a Marco Soracco

Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni per l'omicidio di Nada Cella avvenuto a Chiavari nel 1996. Anche il commercialista Marco Soracco è stato condannato a due anni di carcere per favoreggiamento. È questo l'esito della sentenza decisa dai giudici di primo grado del Tribunale di Genova. La corte è stata presieduta dal giudice Massimo Cusatti.

"Non riesco a parlare, non è felicità questa, perché se siamo qua è perchè una ragazza è morta. Non me lo aspettavo" queste le prime parole della criminologa Antonella Delfino Pesce subito dopo la lettura della sentenza. Lei è stata fondamentale nel far riaprire il caso che ha portato alla sentenza di condanna verso Cecere e Soracco. La criminologa ha raccontato che la prima reazione della madre di Nada Cella: "Ha detto 'non ci credo non è vero'". Poi si è affacciata dalla porta e ha salutato il giornalista di Primocanale Michele Varì che aspettava fuori dalla portone con un "Grazie, grazie a tutti".

Decisamente diversa la reazione del commercialista Soracco che dopo la sentenza ha detto: "Sono innocente, non me l'aspettavo". Tensione invece a Boves in provincia di Cuneo, dove abita Cecere. Il marito e il figlio della donna sono usciti dall'abitazione dove si trovavano diversi giornalisti che sono stati allontanati in modo aggressivo. I due hanno messo le mani sulle telecamere e spintonato i giornalisti.

La lunga attesa della sentenza

In aula, all’ingresso del tribunale di Genova, c’è l’imputato per favoreggiamento: il commercialista Marco Soracco. A casa, a Boves (in provincia di Cuneo), resta la principale accusata del delitto, l’ex maestrina Anna Lucia Cecere. Il 15 gennaio 2026, a distanza di quasi 30 anni è arrivata la sentenza per l’omicidio di Nada Cella, la segretaria di 24 anni brutalmente uccisa il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Soracco a Chiavari. A quasi trent’anni dai fatti, il ricordo della giovane – descritta come solare e brillante – viene portato avanti con tenacia dalla cugina Silvia Cella e da un gruppo di donne chiavaresi. Queste donne non si sono mai piegate all’omertà diffusa nella cittadina ligure: hanno seguito ogni udienza, sostenendo la famiglia della vittima con presenza costante e silenziosa solidarietà.

La figura più fragile e toccante della vicenda è la mamma di Nada, Silvana Smaniotto, che attende a casa l’esito, lontana dal clamore dell’aula. Al suo fianco, in questi anni, c’è stata anche la criminologa Antonella Pesce Delfino, la professionista che – con le sue analisi e insistenza – ha contribuito in modo decisivo a riaprire il caso dopo decenni di archiviazione.

All’ingresso del tribunale, Marco Soracco ha dichiarato di aver dormito poco ma di essere tranquillo: “Confido nella giustizia”. La cugina Silvia, invece, ha espresso la speranza in una sentenza «giusta e coraggiosa», capace di dare finalmente una risposta alla famiglia dopo tanto dolore.

Le contro-repliche dell’avvocato Andrea Vernazza (difensore di Soracco) non hanno introdotto elementi nuovi: hanno ribadito l’estraneità del suo assistito ai fatti. Vernazza ha sottolineato che Soracco non conosceva Anna Lucia Cecere e che la sua famiglia non ha mai avuto legami con potentati o associazioni ecclesiastiche.