Omicidio Nada Cella, alta tensione a Boves davanti alla casa di Anna Lucia Cecere. Ecco cosa è successo
3 secondi di lettura
di Redazione
ARTICOLI CORRELATI
Giovedì 15 Gennaio 2026
"Finalmente è finita". La mamma di Nada rompe il silenzio a Primocanale dopo la sentenzaDopo la sentenza della Corte d’Assise di Genova, che ha condannato Anna Lucia Cecere a 24 anni per l’omicidio e Marco Soracco a 2 anni per favoreggiamento nel delitto di Nada Cella (Chiavari, 6 maggio 1996), Silvana Smaniotto – la madre di Nada – si è affacciata dal portone di casa. Davanti al giorn
Giovedì 15 Gennaio 2026
La criminologa Delfino Pesce dopo la sentenza: "All'inizio non ci credevo, poi mi è scoppiata la testa"https://www.youtube.com/embed/Ec-g1t9Pi2c?si=lGiMcwW3l-_tdTvJ Dopo la sentenza della Corte d'Assise che ha condannato a 24 anni Anna Lucia Cecere e a 2 per favoreggiamento il commercialista Marco Soracco per l'omicidio di Nada Cella avvenuto a Chiavari nel 1996, la criminologa Antonella Delfino Pes
TAGS
Ultime notizie
- Caso Cella, cronisti di Primocanale aggrediti dai familiari di Anna Lucia Cecere
- All'assessore Giampedrone la delega per la fase B della Diga di Genova: lascia quella all'Ambiente
- Omicidio Nada Cella, alta tensione a Boves davanti alla casa di Anna Lucia Cecere. Ecco cosa è successo
- "Finalmente è finita". La mamma di Nada rompe il silenzio a Primocanale dopo la sentenza
- La criminologa Delfino Pesce dopo la sentenza: "All'inizio non ci credevo, poi mi è scoppiata la testa"
- Crans-Montana, da Regione Liguria il farmaco Xacduro contro le infezioni dei feriti: cos'è e come funziona
IL COMMENTO
Nada Cella e quelle domande senza risposte al Pm Gebbia
100 anni di Grande Genova 1926-2026