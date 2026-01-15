Cronaca

Sentenza Nada Cella, Soracco: "Non me l'aspettavo, sono innocente"

di Redazione

Dopo la sentenza della Corte d'Assise, il commercialista Marco Soracco nel cui studio è stata uccisa Nada Cella, parlando coi i giornalisti ha detto: "Sono innocente, non me l'aspettavo".

