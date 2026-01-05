Nave umanitaria Solidaire attesa nel porto della Spezia: a bordo 33 migranti

E' atteso nel primo pomeriggio di domani, martedì 6 gennaio, l'attracco della nave umanitaria 'Solidaire' nel porto della Spezia.

Questa mattina il Viceprefetto Vicario della Spezia Francesco Paolo Ramunni ha approntato le misure organizzative per l'accoglienza della nave nel porto. Alla riunione hanno partecipato l’Assessore alla Protezione Civile e l’Assessore alla Sicurezza del Comune della Spezia, il Questore, i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, il Comandante della Capitaneria di Porto, la Dirigente dell’Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera della Spezia, il Vice Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e il Direttore del Servizio 118, i rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portale del Mar Ligure Orientale, di “La Spezia Container Terminal”, della Caritas Diocesana e della Croce Rossa Italiana della Spezia.

I passeggeri a bordo

A bordo dell'imbarcazione stanno viaggiando 33 migranti, di cui 7 minori non accompagnati: i passeggeri provengono da diversi paesi, tra cui Sudan, Guinea-Bissau, Somalia e Senegal. L’accoglienza verrà disposta secondo le indicazioni del Ministero dell’Interno.