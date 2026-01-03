Ruba uno zaino sul bus ma l’autista chiama la polizia, denunciato

Il furto su un bus a Voltri

Questa mattina, sabato 3 gennaio, intorno 5, in via Don Giovanni Verità a Genova Voltri, si è consumato un furto ai danni di un passeggero di un autobus. Il conducente del mezzo ha notato l’episodio e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, segnalando il furto dello zaino di un viaggiatore.

La fuga e il ritrovamento tra gli scogli

Grazie alla pronta segnalazione, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) della Questura di Genova si sono attivati con rapidità. L’autore del furto, nel frattempo, si era dato alla fuga, ma è stato rintracciato poco dopo tra gli scogli della spiaggia di Voltri.

Il riconoscimento e la denuncia

Una volta bloccato, il giovane – un 18enne di nazionalità egiziana – è stato riconosciuto senza ombra di dubbio dalla vittima. Portato in Questura per gli accertamenti di rito, è stato deferito all’autorità giudiziaria per furto aggravato.