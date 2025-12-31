Investimento mortale in Toscana, treni in ritardo lungo la linea Genova-La Spezia

Circolazione ferroviaria sospesa in Toscana sulla linea Tirrenica - tra le stazioni di Massa e Carrara Avenza - per l'investimento mortale di una persona da parte di un convoglio a lunga percorrenza Roma-Genova. Polfer e polizia sono sul posto per svolgere accertamenti e rilievi.

Il treno coinvolto è un convoglio a lunga percorrenza da Roma a Genova, con alcune centinaia di passeggeri a bordo. E' stato attivato da Trenitalia un servizio sostitutivo 'navetta' con bus fra le stazioni Fs di Massa e Sarzana (La Spezia).

L'incidente ha causato ritardi ai treni lungo la linea Genova-La Spezia.

Questo l'elenco degli Intercity direttamente coinvolti:

• FR 8606 Roma Termini (6:57) - Torino Porta Nuova (13:40)

• IC 505 Ventimiglia (6:37) - Roma Termini (14:33)

• IC 657 Milano Centrale (8:05) - Grosseto (14:33)

• ICN 894 Reggio Di Calabria Centrale (22:17) - Torino Porta Nuova (15:40) del 30 dicembre