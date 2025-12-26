Cronaca

Motociclista investe due pedoni: tre persone ferite, una è una ragazzina

La ferita più giovane accompagnata al Gaslini
di Eva Perasso

Non c'è pace per il numero di incidenti che vedono coinvolti pedoni investiti in questo fine anno in Liguria: l'ultimo è di questa mattina, 26 dicembre,  in via Pacinotti a Genova Sampierdarena, nell'area vicina al centro commerciale di Fiumara. Tre persone risultano ferite, una è una ragazzina di 12 anni. A investirle una persona alla guida di un motociclo: la dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, così come non è noto se le due persone stessero attraversando la strada sulle strisce pedonali o meno. 

Tre ambulanze in soccorso

Sul posto sono subito giunti i soccorsi: la Croce Bianca di Cornigliano, la Croce Verde di Sestri Ponente, Volontari Soccorso Fiumara, l'automedica Golf4 e la Polizia Locale per i rilievi e per la ricostruzione dell'accaduto. La più giovane tra i feriti è stata portata in codice giallo all'ospedale pediatrico Gaslini, una seconda persona è stata accompagnata al Galliera in codice giallo, una terza persona, quella in codizioni più gravi (classificata in codice rosso), al vicino Villa Scassi di Sampierdarena. 

Paura in via Piacenza: due persone investite da un'auto

