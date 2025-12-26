Motociclista investe due pedoni: tre persone ferite, una è una ragazzina

Non c'è pace per il numero di incidenti che vedono coinvolti pedoni investiti in questo fine anno in Liguria: l'ultimo è di questa mattina, 26 dicembre, in via Pacinotti a Genova Sampierdarena, nell'area vicina al centro commerciale di Fiumara. Tre persone risultano ferite, una è una ragazzina di 12 anni. A investirle una persona alla guida di un motociclo: la dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, così come non è noto se le due persone stessero attraversando la strada sulle strisce pedonali o meno.
Tre ambulanze in soccorso
Sul posto sono subito giunti i soccorsi: la Croce Bianca di Cornigliano, la Croce Verde di Sestri Ponente, Volontari Soccorso Fiumara, l'automedica Golf4 e la Polizia Locale per i rilievi e per la ricostruzione dell'accaduto. La più giovane tra i feriti è stata portata in codice giallo all'ospedale pediatrico Gaslini, una seconda persona è stata accompagnata al Galliera in codice giallo, una terza persona, quella in codizioni più gravi (classificata in codice rosso), al vicino Villa Scassi di Sampierdarena.
