Camminava a piedi in Sopraelevata: i Vigili lo scortano fuori

Strada Aldo Moro, immagine d'archivio

Forse si è trattato di uno scherzo o forse di una bravata: questa mattina a Genova diversi automobilisti hanno segnalato la presenza di un giovane che stava camminando lungo la Strada Aldo Moro. La segnalazione è avvenuta dopo le ore 10: il ragazzo percorreva la Sopraelevata nella corsia in direzione ponente, e sebbene stesse camminando lo faceva anche in direzione contraria al senso di marcia, guardando dunque le auto in arrivo in faccia. In alcuni post sui social gli utenti che lo hanno incontrato hanno scritto che l'uomo avesse una bottiglia di birra in mano, notizia non confermata dalla Polizia locale, giunta sul posto in seguito alle segnalazioni. Gli agenti della locale hanno scortato l'uomo all'uscita della Sopraelevata. Il suo passaggio, per fortuna, non ha causato incidenti e feriti.

Non è certo la prima volta che le cronache raccontano di curiosi passaggi (vietati) lungo la Aldo Moro. Dai casi di utenti che provano a percorrerla in monopattino, a cinghiali, cani e gattini, fino a quella volta in cui a inforcarla era stato un uomo in carrozzina: il video divenne subito virale.