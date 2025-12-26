Maxi tamponamento sulla A7, lunghe code fra Busalla e Genova Bolzaneto

Nuovo incidente sulle autostrade della Liguria, intorno alle ore 12 si è verificato un tamponamento che ha coinvolto una moto e tre autovetture, nel tratto tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto. L'incidente è avvenuto all'interno della galleria Giovi sud.

Il traffico è rimasto bloccato per alcune ore tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova, con code che hanno raggiunto i 4 km a partire da Ronco Scrivia. Non si registrano feriti gravi.

Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il soccorso sanitario e meccanico.