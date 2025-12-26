Furgone perde valigie per il vento, incidente in A10: code da Pra' verso Genova

Coda al casello di Pegli: foto Lucilla Spazzafumo da gruppo Facebook Viabilità Genova

A causa del forte vento di questa mattina sulle autostrade, un furgone telonato ha perso parte delle valigie che stava trasportando nel suo carico, lungo la carreggiata causando poi un incidente autonomo. E' successo intorno alle 9 sulla A10, in direzione Genova, tra i caselli di Genova Pra' e Genova Aeroporto. Nell'incidente non si registrano feriti, ma la corsia occupata dal mezzo in transito è rimasta bloccata a lungo, causando una lunga colonna di auto in coda. Code che hanno raggiunto i due chilometri in direzione di Genova.

Il vento è forte nella mattina del 26 dicembre lungo tutte le autostrade della Liguria: vento forte segnalato sulla A26 (Gravellona Toce), sulla A12 da Sestri Levante alla Spezia in particolare tra gli svincoli di Sestri Levante e Deiva. Sulla A10, il concessionario sconsiglia di viaggiare a telonati e roulotte tra Savona e Pietra Ligure.