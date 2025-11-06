Cronaca

Giallo a Pra', trovato un cadavere nel rio Branega: morte avvenuta da 3 a 7 giorni fa

A chiamare i soccorsi è stato un passante che ha visto il corpo
di a.p.

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato, intorno alle 14,30 sul greto del rio Branega, nel quartiere di Genova Pra'. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce verde praese con l'automedica inviata dal 118 e i vigili del fuoco.

Il corpo trovato da un passante

A chiamare i soccorsi è stato un passante che ha visto il corpo adagiato sul rio. Subito dopo sono iniziati i rilievi della polizia per risalire all'identità e alle cause del decesso. Sul posto del ritrovamento è intervenuto anche il magistrato di turno. 

Sul cadavere non ci sono segni di colluttazione

Il sopralluogo ha evidenziato come l'uomo fosse privo di documenti. Addosso aveva la maglietta di una squadra del Marocco. Secondo le prime analisi la morte potrebbe essere avvenuta dai tre giorni a una settimana fa. Sul cadavere non sono stati rilevati degni di colluttazione. Il cadavere era a faccia in giù e scomposto. Per questo gli investigatori della squadra mobile, che hanno affiancato i colleghi delle volanti intervenuti per primi, ipotizzano una caduta dall'alto. Potrebbe essersi trattato di un incidente o di un gesto volontario.

