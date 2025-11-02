Problemi alla rete fognaria, allagato il pronto soccorso del Sant'Andrea della Spezia

Un allagamento si è verificato all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia. L'episodio si è verificato nelle prime ore della mattina di questa domenica 2 novembre. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco e del personale Asl. Non è stato comunque necessario far allontanare le persone presenti.

Quando si è verificato il problema il Levante della Liguria era sotto allerta meteo gialla. Ma l'assessore alla Protezione civile del Comune della Spezia Antonio Cimino spiega a Primocanale che si è trattato di un problema alla rete fognaria e che non c'è uno stretto legame con il maltempo. "Abbiamo mandato anche alcuni volontari per risolvere il problema che già in mattinata è stato risolto. Il fatto è che questa situazione si è già verificata più di una volta".

"Le segnalazioni di infiltrazioni e disagi, soprattutto al pronto soccorso, sono all’ordine del giorno ogni volta che le condizioni meteo peggiorano. E non si tratta purtroppo di episodi isolati: nei mesi scorsi avevamo già segnalato altri allagamenti e criticità analoghe in diversi reparti - spiega Luca Comiti, segretario generale della Cgil della Spezia -. La situazione è ormai insostenibile: per gli operatori sanitari, che lavorano in condizioni difficilissime, per i pazienti e per i cittadini che accedono a un servizio essenziale. In attesa del nuovo ospedale del Felettino, non si può accettare che l’attuale struttura versi in uno stato di degrado tale da mettere a rischio sicurezza, igiene e dignità del lavoro e della cura. L’Asl deve intervenire con urgenza per mettere in sicurezza e rendere pienamente accessibili e utilizzabili i locali del Sant’Andrea”.

