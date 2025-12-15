Sea Watch 5 arrivata alla Spezia, a bordo 70 migranti. Al via le operazioni di accoglienza

Foto di @Sea-Watch

È arrivata qualche minuto prima delle 7 alla Spezia la nave "Sea Watch 5" con 69 migranti a bordo, salvati nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. "L'accoglienza verrà disposta dal Ministero dell'Interno sul territorio nazionale, mentre una parte dei migranti resterà in Liguria", fa sapere la Prefettura della Spezia.

Sbarcati a Pantelleria alcuni minorenni e le loro famiglie

La ong tedesca ha annunciato di aver ricevuto il permesso di sbarcare alcuni minorenni e le loro famiglie presso Pantelleria, prima di fare rotta per la Liguria. Sea Watch 5 ha svolto due operazioni di salvataggio negli ultimi giorni. Tra giovedì e venerdì il recupero di 67 persone, che ha seguito quello di altre 34 persone avvenuto l'11 dicembre.

L'accoglienza inizierà alle prime luci dell'alba

Per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di accoglienza e assistenza sanitaria sono impegnati in totale 15 operatori della Croce Rossa spezzina. Le attività sono iniziate già alle prime luci dell'alba, alle ore 5.30, quando i volontari Cri hanno allestito l'area di sbarco predisponendo quattro strutture mobili e due ambulanze, pronte per eventuali trasferimenti verso le strutture ospedaliere. Oltre alla gestione logistica del campo, la Croce Rossa si occupa, come di consueto, dell'accoglienza dei migranti e del supporto sanitario, collaborando con Asl, Questura e sanità marittima per garantire un intervento tempestivo e coordinato durante tutte le fasi dello sbarco.