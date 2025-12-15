Si ribalta con la Jeep, uomo di ottant'anni all'ospedale in elicottero

Ha perso il controllo della sua Jeep finendo la sua corsa su un fianco un uomo di ottant'anni salvato dai vigili del fuoco in località Gallareto, nel Comune di Ceranesi.

I soccorsi

Il conducente della Jeep e un altro uomo di 80 anni, è rimasto intrappolato all'interno del veicolo. I pompieri hanno provveduto a stabilizzare il mezzo e a estrarre la coppia dalle lamiere. Uno dei due anziani è stato trasportato in ospedale tramite l'elicottero Drago, mentre l'altro con l'ambulanza.