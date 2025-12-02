Incidente stradale tra camion e bici, ragazzo gravemente ferito

Tragedia sfiorata questo pomeriggio poco dopo le 17 in via Moggia, a Lavagna, dove un ragazzo è rimasto gravemente ferito in un violentissimo scontro tra la sua bicicletta e un camion. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Lavagna, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco e al 118, il giovane stava percorrendo via Moggia in direzione mare quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un autocarro che procedeva in senso opposto.
I soccorsi
L’impatto è stato devastante: il 30enne è stato sbalzato per diversi metri finendo sull’asfalto. Immediati i soccorsi: sul posto sono accorse l’automedica Tango 1 del 118 e l’ambulanza della Croce Rossa di Lavagna. Il ragazzo, cosciente ma in condizioni serie, è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova, dove è attualmente ricoverato con una trauma cranico e una grave ferita a una mano.
La dinamica dell'incidente
Via Moggia è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Lavagna per gli accertamenti del caso. La dinamica è al vaglio degli inquirenti: al momento non si esclude nessuna ipotesi, dalla distrazione alla possibile invasione di corsia. La bicicletta del ragazzo è stata posta sotto sequestro insieme al camion.
