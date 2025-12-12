Nascondeva la droga nei barattoli degli integratori, giovane in manette a Savona

Blitz antidroga della Polizia di Stato nella prima mattinata di ieri a Savona: un ventiseienne albanese, già noto per precedenti specifici, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione, parte di un servizio info-investigativo mirato alla prevenzione dello spaccio in città, ha portato al sequestro di oltre 50 grammi di cocaina pronta per la vendita.
Il servizio della Squadra Mobile e la perquisizione a sorpresa
Gli agenti della Squadra Mobile savonese, da tempo con l'uomo sotto osservazione per sospette attività illecite, hanno fatto irruzione nella sua abitazione. Il ventiseienne è stato colto sul fatto durante un controllo mirato, conclusosi con l'arresto immediato.
La perquisizione domiciliare ha svelato il nascondiglio: la cocaina, suddivisa in 107 dosi, era abilmente celata all'interno di barattoli per integratori alimentari destinati agli sportivi, un trucco per eludere i controlli.
Sequestri e proventi dello spaccio
Oltre alla droga, gli investigatori hanno confiscato due telefoni cellulari, oltre 2.000 euro in contanti – ritenuti proventi dell'attività illecita – e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Un colpo preciso che interrompe una filiera di spaccio locale.
L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trasferito al carcere di Genova Marassi, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
IL COMMENTO
Ex Ilva, basta illusioni: ora l'unica via è lo Stato
Viaggio nella scalinata del crack, un giovane: "Mi lasci solo per favore..."