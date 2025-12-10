Pranzo d'asporto a base di pesce, dieci persone si sentono male a Genova

Paura in un ufficio del centro di Genova dove dieci persone, colleghi in pausa pranzo, si sono sentite male dopo aver mangiato pietanze a base di pesce e verdure prese d'asporto in un noto bar del centro.

Un pranzo a base di tonno fresco

Una intossicazione alimentare che si è rivelata un quarto d'ora dopo la fine del pranzo, quando una donna del gruppo ha iniziato a sentirsi male. Poco dopo è toccato a tutti gli altri, tranne uno che aveva deciso di mangiare qualcos'altro.

I sintomi sono stati vomito, prurito e rossori, che potrebbero indicare la sindrome sgombroide, intossicazione causata da pesce conservato male, che sviluppa alti livelli di istamina a causa di una cattiva gestione della temperatura dopo la cattura. Tra le possibilità, vista l'immediatezza dell'insorgenza dei sintomi, l'intossicazione potrebbe essere stata causata da una tossina rapida e non dall'effetto di un virus, che solitamente impiega più tempo. Tra le ipotesi, quindi, anche una tossinfezione da stafilococco aureo.

Una donna è risultata più grave degli altri

Subito è scattato l'allarme: sul posto sono intervenute tre ambulanze e due automediche. La più grave, la prima giovane di circa 30 anni ad aver accusato i sintomi dell'intossicazione, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Galliera in codice rosso. Altri tre uomini sono stati trasportati sempre al Galliera mentre altri sono stati divisi tra San Martino e Villa Scassi.

(Notizia in aggiornamento)