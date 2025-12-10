Trovata l’auto pirata di Albaro: è una donna di 76 anni la conducente che ha investito l’anziano sulle strisce poi travolto





A meno di 24 ore dal drammatico investimento avvenuto ieri sera in piazza Leonardo da Vinci, nel quartiere Albaro, gli investigatori del reparto sicurezza stradale della polizia locale guidati da Roberto Rogna hanno individuato il suv che ha centrato in pieno un pedone di 78 anni per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso.

Il veicolo, una Dacia Sandero di colore scuro, è stato ritrovata questa mattina in un’area privata. Sul parabrezza e sul cofano sono chiaramente visibili tracce di pulviscolo e graffi compatibili con l’urto violento contro il corpo dell’anziano. Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia scientifica per i rilievi tecnici: prelievi di vernice, impronte e campioni biologici che saranno confrontati con i reperti raccolti ieri sul luogo dell’incidente.



