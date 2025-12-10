Cronaca

Torna alla homepage

Trovata l’auto pirata di Albaro: è una donna di 76 anni la conducente che ha investito l’anziano sulle strisce poi travolto

1 minuto e 23 secondi di lettura
di Annissa Defilippi
A meno di 24 ore dal drammatico investimento avvenuto ieri sera in piazza Leonardo da Vinci, nel quartiere Albaro, gli investigatori del reparto sicurezza stradale della polizia locale guidati da Roberto Rogna hanno individuato il suv che ha centrato in pieno un pedone di 78 anni per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso.

Il veicolo, una Dacia Sandero di colore scuro, è stato ritrovata questa mattina in un’area privata. Sul parabrezza e sul cofano sono chiaramente visibili tracce di pulviscolo e graffi compatibili con l’urto violento contro il corpo dell’anziano. Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia scientifica per i rilievi tecnici: prelievi di vernice, impronte e campioni biologici che saranno confrontati con i reperti raccolti ieri sul luogo dell’incidente.

Pochi minuti fa è stato rintracciato anche il conducente, una donna di 76 anni che dovrà ora rispondere di omissione di soccorso e lesioni stradali gravissime aggravate dalla fuga. Gli agenti lo stanno interrogando in queste ore.

La dinamica dell’incidente

Erano le 17.55 di ieri quando il 78enne stava attraversando regolarmente sulle strisce pedonali all’incrocio con via Boselli. La Dacialo ha investito in pieno a velocità sostenuta, scaraventandolo sull’asfalto a diversi metri di distanza. Invece di fermarsi, il mezzo ha proseguito la marcia abbandonando la vittima agonizzante al centro della carreggiata. Pochi secondi dopo, una Yaris condotta da una 76enne non è riuscita a evitare il corpo disteso a terra e lo ha travolto una seconda volta. L’anziano è rimasto incastrato sotto l’auto, costringendo i vigili del fuoco a sollevare il veicolo per liberarlo. Trasportato in codice rosso al San Martino, ha riportato politrauma facciale, pneumotorace bilaterale e sospetta frattura del bacino. Le sue condizioni restano gravi.


Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Martedì 09 Dicembre 2025

Terrore ad Albaro, prima investito da auto pirata poi travolto da un'altra macchina: è gravissimo

L'incidente stradale ha coinvolto un 78enne che attraversava sulle strisce pedonali in piazza Leonardo da Vinci
Martedì 09 Dicembre 2025

Ambulanza investe un bambino di 12 anni in via Archimede, è grave

Il 12enne è stato intubato e trasportato in codice rosso al Gaslini

TAGS