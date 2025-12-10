Processo Morandi, difensore del provveditore: "Ferrazza non doveva esaminare retrofitting"

"Il provveditore del Provveditorato alle opere pubbliche di Liguria, Piemonte e Val d'Aosta Roberto Ferrazza come presidente del Cta non era tenuto a esaminare il progetto di retrofitting di rifacimento delle pile 9 e 10 ma solo dare un parere, diede parere positivo perchè voleva mettere in sicurezza il ponte e nessuno aveva detto che esistevano pericoli imminenti".



L'ha detto in aula l'avvocato Fabio Viglione, legale dell'architetto Ferrazza, uno dei 57 imputati al processo per il crollo di Ponte Morandi nella fase delle arringhe delle difese iniziata ieri sotto la tensostruttura del tribunale di Genova. Per l'ex provveditore i magistrati hanno chiesto un'accusa di 4 anni.



"A Roberto Ferrazza viene contestata l'ipotesi colposa perché in quanto presidente del Cta, il Comitato Tecnico amministrativo, avrebbe mostrato imperizia e imprudenza ponendo in pericolo il viadotto in cui morivano 43 persone - ha spiegato Viglione -. non inviando il progetto alla valutazione del consiglio superiore dei lavori pubblici, organo che fra l'altro conosce bene perché ne fa parte. Ma lui non aveva una posizione di garanzia, come dice la convenzione a proposito degli obblighi del concessionario e anche al codice della strada. Doveva fornire solo un parere, perché il Cta è un organo consultivo e fornire considerazioni tecniche, questa è la differenza fondamentale, ma l'accusa sembra non considerarla, la considerazione tecnica e il parare sono due cose diverse, il parere è una fase successiva all'istruttoria, non è un cavillo, è possibile prescindere dal parere, in caso di omissione, e lo dice il legislatore".

Fra i temi che trattati in aula inevitabilmente anche il ruolo di un altro imputato, Antonio Brencich, uno dei due relatori esterni del Cta con Mario Servetto. Parliamo del gennaio 2018, a pochi mesi dal crollo.

Per Brencich i pm che hanno chiesto una pena di 8 anni perché si sarebbe limitato nel parere favorevole a fare una sorta di copia e incolla senza preoccuparsi dello stato effettivo in cui si trovava il ponte Morandi pur avendo gli elementi per sapere che “lo stato di degrado del ponte era impressionante”, come aveva scritto in una email inviata in modo informale a un componente del Cto Buonaccorso, anche lui imputato.

Per la procura il Cta avrebbe dovuto inviare le carte del progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che aveva maggiori competenze avrebbe fatto dei controlli o comunque segnalare la gravità della situazione.

L'avvocato Viglione ha anche sottolineato la relazione del professor Gentile, docente del Politecnico di Milano, che mai ha detto che c'erano pericoli di crollo, "Gentile non è un ingegnere qualunque, ma un professionista di chiara fama, conosceva le criticità e le caratteristiche del ponte perché negli anni '90 aveva anche affiancato il professor Martinez Ibarra nei lavori sulla pila 11 di cui il retrofitting della 9 e della 10 era una semplificazione, ma Gentile non avverte mai di un pericolo che potesse mettere in dubbio la sicurezza dell'opera, eppure aveva fatto delle prove dinamiche sul ponte nel 2017, questi sono i fatti a cui dobbiamo attenere" ha ribadito ad alta voce il legale rivolto ai giudici.

In realtà pochi mesi dopo il crollo il professor Carmelo Gentile aveva detto agli inquirenti che lui aveva detto che prima della tragedia che “il ponte Morandi andava chiuso. Il docente di Milano disse anche di avere consegnato il suo studio ad Autostrade segnalando le anomalie sul pilone 9 per le "deformate non conformi" e poi, ascoltato come persona informata dei fatti dal pm Massimo Terrile, Gentile aveva spiegato che “Spea (la società controllata da Autostrade) sapeva, aveva calcolato il livello di efficienza che era "sotto uno e con quel dato il ponte andava chiuso".

Il progettista del retrofitting - aveva spiegato il docente ai magistrati - ha fatto "delle valutazioni impropri"” ma anche “con quelle valutazioni improprie il ponte era da chiudere".

Gentile aveva anche denunciato in aula quando era stato ascoltato come testimone: "A me, però, non diedero tutta la documentazione, altrimenti lo avrei detto anche io".

Spea allora aveva replicato al docente dicendo che “tutte le informazioni necessarie per espletare l’incarico erano state rese disponibili fin dall’inizio".



Nell'udienza di oggi, l'articolo è aggiornato sino alle ore 12.30, dopo il difensore di Ferrazza dovrebbero parlare anche gli avvocati di altri tre imputati che facevano parte del Cta, Salvatore Buonaccorso, Mario Servetto e Giuseppe Sisca: per il primo i pm hanno chiesto una pena di 4 anni, per gli altri due tre anni.



In aggiornamento