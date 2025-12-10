Genoa, la festa delle giovanili anche con le calciatrici della femminile

La Sala Grecale dei Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova ha ospitato la tradizionale festa di Natale del settore giovanile maschile e femminile del Genoa. Sul palco tutte le formazioni giovanili del Grifone: dalle Under 20 alle Under 8 per quanto riguarda il settore maschile, e dalle Under 19 alle Under 10 per quello femminile. Un colpo d’occhio emozionante, che ha messo in risalto il lavoro quotidiano svolto dalla società nella crescita sportiva e umana dei propri ragazzi e delle proprie ragazze. Un appuntamento molto sentito dal club, che quest’anno ha celebrato non solo le giovani leve rossoblù, ma anche il Genoa For Special guidato da mister Balletto.

A rendere ancora più speciale la serata è stata la presenza, per la prima volta, del presidente Dan Sucu. Al suo fianco sono intervenuti il direttore generale Ricciardella, il responsabile del settore giovanile maschile Roberto Trapani e la direttrice dell’area sportiva del Genoa Women, Marta Carissimi, a testimonianza della forte e crescente sinergia tra tutte le anime del mondo rossoblù.

Significativa anche la partecipazione di tre giovani cresciuti nel vivaio e oggi protagonisti in Serie A con la maglia del Genoa: Masini, Ekhator e Venturino. La loro presenza ha regalato un esempio concreto ai più piccoli, dimostrando che impegno, dedizione e senso di appartenenza possono trasformare un sogno in realtà. "Il loro esempio deve essere una spinta per tutti voi" ha detto dal palco il presidente Sucu.

La festa di Natale del settore giovanile si è così confermata un momento di unione e orgoglio, un’occasione per celebrare il presente e allo stesso tempo guardare con fiducia al futuro del club più antico d’Italia.