Genoa delle meraviglie: è terzo nella classifica delle ultime 5 giornate

Vasquez, leader dei rossoblù (foto Genoa Cfc)

Come stanno le squadre di serie A? Se vuoi scoprirlo, prendi la classifica delle ultime 5 giornate, perfetto termometro della loro salute attuale. Da novembre a oggi, la graduatoria delle 50 partite più recenti per capire chi va meglio e chi va peggio. Ebbene, i numeri annunciano un dominio milanese: capolista il Milan, a quota 13 con 4 vittorie e un pareggio. Appena dietro c’è l’Inter, con altrettanti successi e una sconfitta, maturata proprio nel derby più recente.

Completa il podio un Genoa splendido terzo, forte di tre affermazioni contro Sassuolo, Verona e Udinese, col condimento dei pareggi contro Fiorentina e Cagliari. Un passo da big per un Grifone passato dall’ultimo posto a una decisamente più confortevole posizione di media classifica, alla lusinghiera e complessiva media di un punto a partita.

Lo spartiacque, dati alla mano, è rappresentato dal cambio di guida tecnica: con Vieira al timone, soltanto 3 punti nelle prime 9 gare. Da lì in poi, la rivoluzione inaugurata da Murgita e Criscito a Reggio Emilia, proseguita poi da De Rossi.

Quegli enormi distacchi su molte big

Genoa davanti a ben 17 avversarie, accumulando divari che in alcuni casi fanno stropicciare gli occhi. Qualche esempio: tre punti in più rispetto alla Juventus e alla rivelazione Como, 5 più della Roma, 8 più di un’Atalanta che soltanto una settimana fa l’ha eliminato con disinvoltura dalla Coppa Italia, addirittura 9 più di Torino e Fiorentina, alle prese con una crisi molto profonda.

Rassicuranti anche le distanze dalle dirette concorrenti per la permanenza in categoria: +4 su Parma e Lecce, +5 sulla Cremonese, +6 su Pisa e Cagliari, + 7 sul Verona.

La classifica delle ultime 5 giornate

Milan 13, Inter 12, Genoa 11; Napoli, Bologna 10, Juventus, Como 8; Sassuolo, Lazio, Parma, Lecce 7; Udinese, Cremonese, Roma 6; Pisa, Cagliari 5; Verona 4; Atalanta 3; Torino, Fiorentina 2