Chi era Francesco Ventrella, l'autotrasportatore morto schiacciato da un rimorchio a Chiusavecchia

Indagini in corso, aperta un'inchiesta per omicidio colposo
di Au. B.

Si chiamava Francesco Ventrella, 56 anni, l'uomo morto nella tarda mattinata di ieri schiacciato dal rimorchio del suo camion. L'uomo, originario di Bari, titolare di una ditta di autotrasporti di Turi, si trovava all’interno dell’oleificio Fratelli Merano di Chiusavecchia per una consegna.

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti. Inutili, purtroppo, i soccorsi da parte del personale sanitario del 118 e dei vigili del fuoco. Inizialmente, nel tentativo disperato di salvare l'uomo, era stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Grifo, poi annullato quando ai medici è stato chiaro che per Ventrella non c'era più niente da fare.

La procura di Imperia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo ma non risultano responsabilità da parte di terzi. Sembra che l’incidente sia stato provocato da un errore o un malfunzionamento del sistema di aggancio del suo mezzo. 

