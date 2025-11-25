Tragedia sul lavoro a Lucinasco, uomo di 50 anni muore schiacciato da un rimorchio

Tragedia sul lavoro a Lucinasco, nell'entroterra di Imperia dove questa mattina un uomo di circa 50 anni è morto schiacciato da un rimorchio. È successo sulla provinciale 30, non troppo distante dallo svincolo per il cimitero.

Inutili i soccorsi

Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente, anche se dalle prime informazioni sembrerebbe che l'uomo sia stato schiacciato dal carrello di un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con ambulanza e automedica, ma per il 50enne non c'è stato nulla da fare: le sue ferite erano troppo gravi. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

(Notizia in aggiornamento)