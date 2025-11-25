Coppia di ladri tenta il colpo al supermercato, fermata dalla polizia

È stato arresto un uomo senegalese di 46 anni, irregolare, e una donna del posto di 36, entrambi senza dimora, ripresi dalle telecamere mentre tentavano di rubare più di mille euro di merce da un supermercato di via di Francia.

L'uomo ha creato un diversivo per facilitare l'uscita della complice

Tutto è iniziato quando gli addetti alla vigilanza hanno chiamato il 112, dopo aver notato la coppia che si aggirava tra gli scaffali mettendo una grossa quantità di prodotti, sia di genere alimentare che elettronico, nel carrello in modo frenetico. Successivamente le immagini delle telecamere hanno ripreso il 46enne uscire dai tornelli del reparto frutta e verdura all'ingresso del supermercato, nel tentativo di creare un diversivo che facilitasse l'uscita alla complice che nel frattempo tentava di oltrepassare le casse con i carrelli colmi di merce.

Sono stati pertanto bloccati fino all'arrivo degli agenti. Entrambi sono stati tratti in arresto e portati in Questura in attesa della direttissima odierna.

Entrambi con precedenti di polizia

La posizione dell'uomo, irregolare e con pregiudizi di Polizia, è altresì al vaglio dell'Ufficio Immigrazione per l'adozione dei provvedimenti amministrativi del caso. La donna invece, recidiva per reati contro il patrimonio e la persona, è gravata dall'Avviso Orale del Questore notificatole nel mese di Settembre. La merce non pagata, per un totale di 1.300 euro, è stata restituita all'esercizio commerciale tranne due prodotti che sono stati danneggiati e pertanto non rivendibili.