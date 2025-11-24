Autista Amiu schiacciato tra il camion e un bus, in giallo al Galliera

Immagine di repertorio

Intorno alle 15.30 in via Bobbio, all’altezza delle scuole Da Passano, nel quartiere di San Fruttuoso, un operatore ecologico è stato investito da un autobus di linea Amt. Secondo le prime testimonianze e i rilievi della polizia locale, l’autobus stava effettuando un sorpasso a un mezzo della raccolta rifiuti fermo in prossimità dei cassonetti per le operazioni di svuotamento.



Durante la manovra, il mezzo pubblico ha urtato lateralmente l’operatore che si trovava sul bordo della carreggiata. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118. L’uomo, cosciente ma con traumi di media gravità, è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galliera per gli accertamenti del caso. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi fotografici e raccolto le dichiarazioni dei testimoni e dell’autista dell’autobus. La circolazione in via Bobbio ha subito rallentamenti per circa un’ora, con code in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra piazza Martinez e via Torti.