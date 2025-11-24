Auto si ribalta in via Hermada: due giovani al pronto soccorso

Immagine d'archivio

Paura di prima mattina a Sestri Ponente dove un'auto con a bordo due giovani si è ribaltata in via Hermada. Non erano neanche le sei del mattino, l'auto è stata vista girata su un fianco: così sono scattati i soccorsi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e il 118. I due ragazzi a bordo sono rimasti feriti in modo lieve e quindi trasportati in codice giallo rispettivamente al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi e Galliera.

Le indagini

Indagini in corso per ricostruire le cause dell'incidente: dalle prime informazioni non ci sarebbero altri veicoli coinvolti e tra le principali cause ci potrebbe essere la distrazione. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta ha lavorato per riportare l'auto con le ruote sull'asfalto.