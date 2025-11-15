Downburst sul ponente genovese: furgone ribaltato a Pegli e container caduti nel porto di Pra'

Paura sul lungomare di Pegli dove all'ora di pranzo un furgone, forse a causa di pioggia e vento, si è ribaltato. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno estratto l'autista, praticamente illeso e hanno iniziato le operazioni per riportare il mezzo con le ruote sul piano strada.

Container spinti dal vento cadono a terra

La strada è stata chiusa per permettere le operazioni. Nel mentre, a Pra', diversi container sono caduti all'interno dell'area portuale del Vte a causa delle raffiche di vento. Non risultano feriti, sul posto i tecnici della guardia costiera.

(Notizia in aggiornamento)