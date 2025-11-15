Cronaca

Downburst sul ponente genovese: furgone ribaltato a Pegli e container caduti nel porto di Pra'

Una forte tromba marina nel mare di fronte alla costa di Pegli
di Aurora Bottino

Paura sul lungomare di Pegli dove all'ora di pranzo un furgone, forse a causa di pioggia e vento, si è ribaltato. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno estratto l'autista, praticamente illeso e hanno iniziato le operazioni per riportare il mezzo con le ruote sul piano strada. 

Container spinti dal vento cadono a terra 

La strada è stata chiusa per permettere le operazioni. Nel mentre, a Pra', diversi container sono caduti all'interno dell'area portuale del Vte a causa delle raffiche di vento. Non risultano feriti, sul posto i tecnici della guardia costiera.

(Notizia in aggiornamento) 

