Fiamme in un appartamento, morta una donna. La tragedia a Cogoleto

Tragedia in vico alle Cave, a Cogoleto, dove questa mattina una donna è morta dopo che il suo appartamento è stato avvolto dalle fiamme. È successo intorno alle 8 e 30 del mattino. L'anziana, una pensionata di circa 80 anni, sarebbe deceduta a causa del fumo inalato.
I carabinieri sono entrati nell'abitazione in fiamme
Sul posto i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco: all'arrivo dei pompieri i militari erano riusciti a entrare grazie alle chiavi di un vicino di casa e avevano trascinato fuori dall'abitazione la donna.
Inutili i soccorsi
Nonostante i militi abbiano tentato per diverso tempo la rianimazione, per la donna non c'è stato nulla da fare. I pompieri hanno provveduto a spegnere l'incendio che si era sviluppato nell'appartamento, partite probabilmente dal materasso. Indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto.
IL COMMENTO
Che bello se Bucci & Salis pensassero insieme alla sanità
Se Genova perde l'acciaio perde la sua anima