Cronaca

Torna alla homepage

Fiamme in un appartamento, morta una donna. La tragedia a Cogoleto

All'arrivo dei pompieri i militari erano riusciti a entrare grazie alle chiavi di un vicino di casa e avevano trascinato fuori dall'abitazione la donna
38 secondi di lettura
di Au. B.

Tragedia in vico alle Cave, a Cogoleto, dove questa mattina una donna è morta dopo che il suo appartamento è stato avvolto dalle fiamme. È successo intorno alle 8 e 30 del mattino. L'anziana, una pensionata di circa 80 anni, sarebbe deceduta a causa del fumo inalato.

I carabinieri sono entrati nell'abitazione in fiamme

Sul posto i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco: all'arrivo dei pompieri i militari erano riusciti a entrare grazie alle chiavi di un vicino di casa e avevano trascinato fuori dall'abitazione la donna.

Inutili i soccorsi 

Nonostante i militi abbiano tentato per diverso tempo la rianimazione, per la donna non c'è stato nulla da fare. I pompieri hanno provveduto a spegnere l'incendio che si era sviluppato nell'appartamento, partite probabilmente dal materasso. Indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto. 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Giovedì 20 Novembre 2025

Incendio in una casa famiglia a Genova, intossicati quattro minori e tre donne

Paura a Genova Quarto nella notte in viale Pio VII per un incendio che si è sviluppato intorno all'una e mezza all'interno di una casa famiglia. Il bilancio è di quattro minori e tre donne lievemente intossicati. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale dei vigili del fuoco e sanitario.

TAGS