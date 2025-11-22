Tamponamento pullman - camion in A10, donna incastrata tra le lamiere. Traffico bloccato tra Arenzano e Varazze

Incidente questa mattina sull'autostrada A10 Genova - Ventimiglia, dove è avvenuto uno tamponamento fra un pullman e un mezzo pesante all'ingresso della galleria Terralba, sulla carreggiata in direzione di Savona.

Al momento risulta ferita una donna, che sedeva sul lato passeggeri del pullman: la donna, guida turistica di circa 60 anni, era rimasta incastrata tra le lamiere. I vigili del fuoco intervenuti sul posto sono riusciti a estrarla. Il pullman, da 50 posti, stava trasportando i passeggeri da Brescia a Nizza nel corso di una gita turistica.

Per quanto riguarda la viabilità, si sono formati 6 km di coda in direzione di Ventimiglia tra il Bivio A10/A26 Trafori e Varazze. Per chi viaggia verso Ventimiglia è consigliata l'entrata al casello di Varazze. Uscita consigliata provenendo da Genova: Arenzano. Chiusa l'entrata di Arenzano.

in aggiornamento