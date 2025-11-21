Treni, guasto ai binari a Genova Quarto: ritardi e cancellazioni

Ritardi e cancellazioni lungo la linea ferroviaria Genova-La Spezia. Dalle 10,45 si è verificato un guasto al sistema automatico di distanziamento sul binario all'altezza di Genova Quarto. I tecnici sono sul posto ma fino alla conclusione delle attività di ripristino la circolazione è fortemente rallentata con cancellazioni informa Trenitalia.
Gli aggiornamenti
Ore 13 - La circolazione è ancora rallentata per un inconveniente tecnico alla linea tra Genova Brignole e Genova Quarto. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti. Puoi conoscere l'andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.
