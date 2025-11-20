Il video registrato nel condominio è impressionante: in meno di 15 secondi si vede la tromba d’aria arrivare come un muro grigio, poi un boato terrificante e la grande parete di vetro che letteralmente implode, con schegge che volano ovunque come in un film catastrofico. Fortunatamente nessun ferito, ma scene da brividi e residenti sotto shock.
Momento del disastro a Pegli: la tromba d’aria polverizza la vetrata del condominio
Le immagini impressionanti
16 secondi di lettura
di Annissa Defilippi
