Momento del disastro a Pegli: la tromba d’aria polverizza la vetrata del condominio

Le immagini impressionanti
16 secondi di lettura
di Annissa Defilippi
Il video registrato nel condominio è impressionante: in meno di 15 secondi si vede la tromba d’aria arrivare come un muro grigio, poi un boato terrificante e la grande parete di vetro che letteralmente implode, con schegge che volano ovunque come in un film catastrofico. Fortunatamente nessun ferito, ma scene da brividi e residenti sotto shock. 

