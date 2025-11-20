Cronaca

Paziente minaccia di morte dottoressa e spacca un plexiglas, paura al Serd di Voltri

di Annissa Defilippi

Momenti di paura ieri mattina intorno alle 10 al Servizio per le Dipendenze (SerD) di Voltri. Un 37enne italiano in cura nella struttura, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi e numerosi precedenti, è andato in escandescenza durante il turno di visite.

La furia del paziente 

In preda a una crisi di agitazione psicomotoria, l’uomo ha prima sfondato a calci e pugni la barriera in plexiglass che separa la sala d’attesa dall’ambulatorio, poi ha raggiunto il medico in servizio – una dottoressa – minacciandola ripetutamente di morte.

L’intervento delle forze dell’ordine 

Solo l’intervento immediato della guardia giurata in servizio è riuscito a bloccarlo, evitando conseguenze peggiori. Sul posto sono arrivate due volanti della Questura che, dopo aver ricostruito l’accaduto e sentito il pubblico ministero di turno, hanno denunciato l’aggressore a piede libero per danneggiamento aggravato e minaccia grave a pubblico ufficiale.

L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza degli operatori sanitari, spesso costretti a lavorare in contesti ad altissimo rischio senza adeguate protezioni. 

