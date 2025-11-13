Ennesima aggressione all'ospedale Scassi: paziente borderline colpisce e minaccia i medici, denunciato

Per l'ennesima volta, l'ospedale Scassi di Sampierdarena è stato teatro di un episodio di violenza. Un paziente borderline, già noto alle forze dell'ordine per il suo comportamento violento, ha preso di mira i medici in servizio, con scrolloni e minacce verbali che hanno costretto il personale a chiamare la polizia.

Medici aggrediti, scatta la denuncia

L'uomo è stato denunciato per minacce e lesioni. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi quando il 45enne - identificato dalle autorità come un habitué del reparto per problemi psichiatrici - si è presentato al triage in stato di agitazione. Secondo quanto ricostruito dai testimoni e dalle prime dichiarazioni dei sanitari, il paziente ha iniziato a inveire contro il personale medico che lo stava visitando, lamentando ritardi nelle cure. La situazione è degenerata rapidamente: l'uomo ha afferrato per le braccia un medico, scuotendolo con violenza, e ha proferito minacce esplicite.

L'intervento della polizia



Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia di Genova, che hanno identificato e bloccato l'aggressore. Non si registrano feriti gravi, ma uno dei sanitari ha riportato contusioni lievi al braccio e ha dovuto ricorrere a cure mediche. L'uomo è stato denunciato a piede libero per minacce aggravate e lesioni personali.