Rapine violente nel centro storico: baby gang di maranza in azione con pestaggi e spray al peperoncino

Ennesima notte violenta nel centro storico. Una decina di giovani, un gruppo di maranza - italiani e stranieri, tra cui due ragazze – hanno preso di mira una coppia in via Gramsci, aggredendola senza motivo apparente per strapparle il cellulare.

L’episodio è avvenuto nelle ore piccole di ieri, lunedì 17 novembre. I dieci, tutti con l’inconfondibile stile da padroni della strada – hanno circondato le vittime, le hanno picchiate e minacciate fino a farsi consegnare il telefono. La coppia, sotto shock e con i segni dell’aggressione, è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

Identificazione dei giovani

Le volanti della polizia, arrivate rapidamente sul posto grazie alla segnalazione di alcuni passanti, sono riuscite a rintracciare il gruppo poco distante. Tutti sono stati identificati. Al momento risulta una denuncia a piede libero per rapina aggravata in concorso; i poliziotti stanno verificando se qualcuno abbia precedenti specifici.

Altra aggressione 48 ore prima

Solo 48 ore prima, nella notte tra venerdì e sabato, stessa dinamica in piazza Caricamento: altro branco di maranza ha usato spray al peperoncino contro un passante per rubargli l’orologio di valore. In quel caso gli agenti sono riusciti a bloccare uno degli autori che è stato denunciato per rapina impropria.

Due episodi in pochi giorni, stessa firma: gruppi numerosi, violenza gratuita, uso di spray e la tipica arroganza da “maranza” che ormai spadroneggia nelle vie del centro storico. I residenti ormai esasperati e chiedono più controlli. La Questura, dal canto suo, ha intensificato i servizi serali con pattuglie dedicate