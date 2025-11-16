Maltempo, Comune di Genova: "Domani scuole aperte. Parchi e cimiteri chiusi"

Decisione diversa invece per quanto riguarda i parchi, i cimiteri e i giardini cittadini che resteranno chiusi anche nella giornata di lunedì. "Questo per permettere di fare una verifica degli alberi visto i tanti crolli che si sono verificati in queste ore" spiega Ferrante. Resteranno aperti i soli parchi dove all'interno si trovano delle scuole".

A Genova le scuole nella giornata di lunedì 17 novembre saranno regolarmente aperte. La conferma arriva dall'assessore alla Protezione civile del Comune di Genova Massimo Ferrante. Molti i messaggi arrivati alla redazione di Primocanale da parte di cittadini che chiedevano informazioni quale sarebbe la scelta da parte del Comune. Scelta già comunicata ufficialmente da parte del Comune di Genova. L'allerta arancione infatti termina alle ore 23,59 di questa domenica 15 novembre, poi scatterà l'allerta gialla che terminerà alle ore 8.

