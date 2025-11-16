Meteo, il bollettino di Arpal: prolungata allerta arancione fino a mezzanotte sul Centro-Levante

La Liguria rimane sotto stretta osservazione a causa delle persistenti condizioni meteorologiche avverse. Arpal, il centro meteo regionale, ha confermato il prolungamento delle allerte idrogeologiche, con un focus particolare sul Centro-Levante della regione. Le precipitazioni intense, accompagnate da venti forti e possibili fenomeni temporaleschi, continuano a rappresentare un rischio significativo per la popolazione e le infrastrutture.

Dettagli delle Allerte in vigore:

Centro-Levante (Zone B, C, E) :

L'allerta arancione è stata prolungata fino a mezzanotte. Successivamente, da mezzanote alle 8 di domani, l'allerta scenderà a gialla . Questa zona, che include aree come Genova, lo Spezzino e parte del Tigullio, è la più esposta a piogge persistenti e possibili allagamenti.

Ponente e entroterra savonese inclusa Val Bormida e Valle Stura (Zone A, D) :

Qui l'allerta arancione prolungata fino alle ore 21 , poi subentra allerta gialla fino a mezzanotte . Queste misure riflettono l'evoluzione del sistema perturbato che sta interessando la regione da diverse ore, con un'intensificazione serale prevista sul settore orientale.

Motivi del prolungamento e rischi associati

Nel pomeriggio assisteremo a piogge tra forti e moderati sul centro levante della regione con la possibilità di temporali organizzati e persistenti che potrebbero insistere su un suolo già saturo.

Lunedì mattina: ultimi fenomeni residui in graduale esaurimento.

I venti si mantengono forti, anche domani su tutta la regione ad esclusione dei versanti padani fi ponente e di conseguenza il mare sarà tra mosso e molto mosso su tutte le coste, agitato al largo



Sono possibili effetti quali: allagamenti di sedi stradali e sottopassi, difficoltà di smaltimento delle acque, piccoli smottamenti o frane superficiali, rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua minori.



La natura dei temporali previsti richiede particolare attenzione per i possibili effetti collegati alla persistenza su aree ristrette, laddove si instaureranno le strutture temporalesche stazionarie.

Le condizioni critiche sono alimentate da un flusso di correnti umide meridionali che favoriscono precipitazioni diffuse e persistenti. Arpal evidenzia il pericolo di: Allagamenti urbani e ingrossamento di corsi d'acqua minori.

Frane e smottamenti , specialmente nelle zone collinari e montane.

Venti forti con raffiche oltre i 70-80 km/h sulle coste. Le autorità raccomandano di evitare spostamenti non necessari, specialmente nelle aree a rischio idrogeologico, e di prestare attenzione a tombini, sottopassi e zone costiere. Consigli per la Popolazione La Protezione Civile invita i cittadini a: Monitorare gli aggiornamenti su arpal.liguria.it e i canali ufficiali.

Preparare kit di emergenza in caso di evacuazione.

Segnalare eventuali criticità al numero unico di emergenza 112. La situazione sarà rivalutata nelle prossime ore, con possibili ulteriori aggiornamenti. La Liguria, già provata da eventi simili in passato, dimostra ancora una volta la sua vulnerabilità a questi fenomeni, rendendo essenziale una risposta coordinata tra istituzioni e cittadini. Restate informati e in sicurezza.

La suddivisione del territorio regionale