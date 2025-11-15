Cronaca

Downburst a Pegli, la forza del vento distrugge le vetrate di un palazzo. Sradicato anche il cancello

Persino il cancello è stato sradicato dalla sua sede dalla forza del vento. Nel mentre, nella zona si registra traffico intenso a causa di un furgone ribaltato in via Pegli, sul lungomare e una frana
di Aurora Bottino

Le forte raffiche di vento che hanno colpito il ponente genovese hanno lasciato dietro a loro la devastazione. Oltre ad alberi caduti, rami spezzati e tegole distrutte, sono diversi i palazzi dove si sono riscontrati danni importanti, come in via Sabotino, dove le due vetrate dell'androne sono andate completamente distrutte. 

Sradicato il cancello d'accesso al condominio 

Persino il cancello è stato sradicato dalla sua sede dalla forza del vento. Nel mentre, nella zona si registra traffico intenso a causa di un furgone ribaltato in via Pegli, sul lungomare e una frana che ha tagliato completamente il transito in via Nicolosio da Recco, sulle alture.

