Si nasconde per tre mesi nei boschi di Genova per sfuggire all'arresto: preso

Per tre mesi si è nascosto nei boschi di San Desiderio, quartiere sulle alture di Genova, pere sfuggire all'arresto dopo la condanna definitiva a due anni e nove mesi. Ma dopo l'avvistamento da parte di alcuni appassionati di trekking, la polizia lo ha individuato e portato in carcere.Si tratta di un genovese di 51 anni, accusato di ricettazione e diversi furti in appartamento.

L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Foce-Sturla, aveva trovato rifugio dentro un box in lamiera fatiscente nella zona boschiva della frazione di Pomà, un tipico borgo montano ligure, ormai completamente spopolato ma frequentato dagli appassionati di escursioni. E così i poliziotti, per verificare la segnalazione, hanno imboccato un sentiero impervio guadando un piccolo torrente fino a notare, tra la vegetazione, il box abbandonato.

Dentro c'era il cinquantunenne con un cane in pessime condizioni di salute. L'animale è stato affidato al personale della Croce Gialla per le cure del caso. Mentre l'uomo, dopo l'identificazione, è stato arrestato visto che su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso lo scorso agosto dalla pm Arianna Ciavattini.