Auto si cappotta in via Melen, uomo all'ospedale in gravi condizioni

Incidente stradale questa mattina in via Melen, dove un'automobile si è cappottata autonomamente mentre procedeva verso la collina degli Erzelli.
I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno soccorso l'uomo alla guida del mezzo, che è poi stato trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale Villa Scassi di Genova.
La dinamica dell'incidente rimane da chiarire: probabilmente è stato causato da una distrazione del conducente dell'automobile.
