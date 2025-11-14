Auto si cappotta in via Melen, uomo all'ospedale in gravi condizioni

La dinamica dell'incidente rimane da chiarire: probabilmente è stato causato da una distrazione del conducente dell'automobile.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno soccorso l'uomo alla guida del mezzo, che è poi stato trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale Villa Scassi di Genova.

Incidente stradale questa mattina in via Melen, dove un'automobile si è cappottata autonomamente mentre procedeva verso la collina degli Erzelli.

